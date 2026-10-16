День белой трости отметили в Сергиевом Посаде
Мягкая шерсть, любопытные носы и десятки рук. Воспитанники Семейного центра имени Мещерякова познакомились с ламами. С этой встречи начался День белой трости в Сергиевом Посаде.
Праздник отмечают 15 октября. Его история началась в 1921-м году, когда британец Джеймс Биггс, потерявший зрение, покрасил трость в белый, чтобы его легче замечали на улице. Теперь белая трость — международный символ незрячих людей и самостоятельного передвижения.
«День белой трости — это важнейшее масштабное мероприятие, которое дает нам осознать, как важно включить этих людей в наше с вами общество. Этот день дарит веру в свою силу и нас всех объединяет», — рассказала заведующая отделением реабилитации Семейного центра имени Мещерякова Марина Леснева.
Организаторами стали представители фонда «Исток», их поддержало Минсоцразвития Московской области. Мероприятие провели по инициативе президента «Истока» Екатерины Богдасаровой.
«У нас многолетняя история дружба с фондом „Исток“. Это всегда очень интересно и очень эмоционально для детей. И всегда очень полезно», — подчеркнула заместитель директора Семейного центра Ольга Дмитриева.
Для детей подготовили мастер-классы и другие развлечения. Можно было сплести браслет, сделать игрушку-антистресс или брошь.
По словам специалиста Марины Скрипачевой, любой мастер-класс способствует объединению детей.
«Детки сидят за общим столом, радуются, создают и улыбаются друг другу», — поделилась она.
Каждый участник Дня белой трости получил подарок на память и унес с собой новые впечатления.