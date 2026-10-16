Сегодня 14:18 День белой трости отметили в Сергиевом Посаде Фото: 360.ru Общество

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Сергиев Посад

Мягкая шерсть, любопытные носы и десятки рук. Воспитанники Семейного центра имени Мещерякова познакомились с ламами. С этой встречи начался День белой трости в Сергиевом Посаде.

Фото: 360.ru

Праздник отмечают 15 октября. Его история началась в 1921-м году, когда британец Джеймс Биггс, потерявший зрение, покрасил трость в белый, чтобы его легче замечали на улице. Теперь белая трость — международный символ незрячих людей и самостоятельного передвижения.

Фото: 360.ru

«День белой трости — это важнейшее масштабное мероприятие, которое дает нам осознать, как важно включить этих людей в наше с вами общество. Этот день дарит веру в свою силу и нас всех объединяет», — рассказала заведующая отделением реабилитации Семейного центра имени Мещерякова Марина Леснева.

Фото: 360.ru

Организаторами стали представители фонда «Исток», их поддержало Минсоцразвития Московской области. Мероприятие провели по инициативе президента «Истока» Екатерины Богдасаровой.

Фото: 360.ru

«У нас многолетняя история дружба с фондом „Исток“. Это всегда очень интересно и очень эмоционально для детей. И всегда очень полезно», — подчеркнула заместитель директора Семейного центра Ольга Дмитриева.

Фото: 360.ru

Для детей подготовили мастер-классы и другие развлечения. Можно было сплести браслет, сделать игрушку-антистресс или брошь.

Фото: 360.ru

По словам специалиста Марины Скрипачевой, любой мастер-класс способствует объединению детей. «Детки сидят за общим столом, радуются, создают и улыбаются друг другу», — поделилась она.

Фото: 360.ru