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    Главой Калининграда избрали Елену Дятлову

    Фото: РИА «Новости»

    Депутаты городского совета Калининграда избрали Елену Дятлову главой городского округа. Кандидатуру действующего руководителя городской администрации представил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, сообщила пресс-служба мэрии.

    На заседании за Дятлову проголосовали 26 депутатов. После объявления результатов она принесла присягу, пообещав соблюдать закон и защищать интересы жителей города. Церемония завершилась вручением ей нагрудного знака главы округа.

    Дятлова возглавляет администрацию Калининграда с 2020 года. Она родилась в регионе и получила специальность инженера-системотехника в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства.

    Позднее прошла дополнительную профессиональную подготовку, в том числе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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