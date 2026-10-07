Главой Калининграда избрали Елену Дятлову

На заседании за Дятлову проголосовали 26 депутатов. После объявления результатов она принесла присягу, пообещав соблюдать закон и защищать интересы жителей города. Церемония завершилась вручением ей нагрудного знака главы округа.

Дятлова возглавляет администрацию Калининграда с 2020 года. Она родилась в регионе и получила специальность инженера-системотехника в Калининградском техническом институте рыбной промышленности и хозяйства.

Позднее прошла дополнительную профессиональную подготовку, в том числе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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