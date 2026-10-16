Путин предоставил российское гражданство 26 иностранцам
Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство 26 иностранцам. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
Среди новых граждан России — хоккеисты Джереми Руа и Итай Голан, немецкая писательница Анн-Кристин Иверсен и итальянский журналист Винченцо Лоруссо.
Двое иностранцев из списка указа получают гражданство вместе с детьми.
Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что заявки на получение российского гражданства подали свыше 60 тысяч человек.
В мае Путин подписал указ о правилах приема жителей Приднестровья в гражданство — они могут подать заявление в упрощенном формате.
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