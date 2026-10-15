Калужская область вошла в новый межрегиональный туристический маршрут

Калужская и Тульская области объединили духовные достопримечательности в новый двухдневный туристический маршрут протяженностью 250 километров. Путешествие начнется в Калужской области с посещения Оптиной пустыни и Шамординского женского монастыря, расположенных в Козельском районе. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Женский монастырь в Шамордино и мужской монастырь в Оптиной пустыни связаны с духовной историей региона и именем старца Амвросия Оптинского. Они стали частью тура «Религиозное наследие Тульской и Калужской областей».

Затем путешественники отправятся в Тульскую область. Маршрут пройдет через Белев, Одоев и Крапивну и завершится в Туле. Поездка рассчитана на любой сезон.

Сотрудничество соседних регионов позволяет объединять их туристические объекты и предлагать путешественникам новые варианты знакомства с Центральной Россией, отметили в правительстве Калужской области.