Демограф заявил, что 13 ноября не будет «Судного дня»

Журнал Science в 1960 году опубликовал статью с заголовком: «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года», авторы которой предрекали демографическую катастрофу. Завкафедрой демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М. В. Ломоносова экономист Владимир Ионцев в беседе с ТАСС заявил, что этот прогноз основывался на ошибочных идеях и не более чем попытка запугать население и лидеров стран.

Физик и кибернетик Хайнц фон Ферстер и его коллеги рассчитали такую дату на основе математической модели, построенной на основе анализа изменения численности населения Земли за два тысячелетия. Они заложили в нее неверную идею, что рост населения — это плохо.

Демограф добавил, что Китай и Индия ее уже опровергли. В этих странах население быстро растет, но и при этом улучшается социально-экономическое положение.

«Расчет показал непонимание тонкостей демографического развития мира в целом и его отдельных регионов. Что касается математической демонстрации, то это попытка запугать население и руководителей стран», — пояснил Ионцев.

Он добавил, что невозможно сделать прогноз, учитывающий демографическое развитие. Поэтому и не произошло ожидающегося в 60-х годах повсеместного и быстрого роста рождаемости.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что крупнейшие мировые экономики движутся к вымиранию, так как в 21 стране Евросоюза из 27 смертность превысила рождаемость.