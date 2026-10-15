«Может попорхать». Москвичам рассказали, когда ждать первый снег

Понижение температуры и первый снег в Москве ожидаются после 20 октября. Прогноз на ближайшие дни дал в беседе с РИА «Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодняшние материалы дают определенные, отнюдь не 100%-ные основания говорить о том, что у нас резкий поворот в погоде произойдет в начале третьей декады, то есть 21, 22, 23 октября. Здесь уже многократно вырастает вероятность первого снега в Москве, который, естественно, не ляжет, но в воздухе может попорхать», — отметил синоптик.

Шувалов также добавил, что после 20 октября в Москве ожидается существенное похолодание, столбики термометра опустятся до близких к нулю значений.

Ранее Шувалов рассказал, что на территории уже зафиксировали первые 30-градусные морозы. Сильнее всего похолодало на Чукотке, в Магаданской области и Якутии.