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    «Может попорхать». Москвичам рассказали, когда ждать первый снег

    Синоптик Шувалов: первый снег в Москве ожидается после 20 октября

    Фото: РИА «Новости»

    Понижение температуры и первый снег в Москве ожидаются после 20 октября. Прогноз на ближайшие дни дал в беседе с РИА «Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Сегодняшние материалы дают определенные, отнюдь не 100%-ные основания говорить о том, что у нас резкий поворот в погоде произойдет в начале третьей декады, то есть 21, 22, 23 октября. Здесь уже многократно вырастает вероятность первого снега в Москве, который, естественно, не ляжет, но в воздухе может попорхать», — отметил синоптик.

    Шувалов также добавил, что после 20 октября в Москве ожидается существенное похолодание, столбики термометра опустятся до близких к нулю значений.

    Ранее Шувалов рассказал, что на территории уже зафиксировали первые 30-градусные морозы. Сильнее всего похолодало на Чукотке, в Магаданской области и Якутии.

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