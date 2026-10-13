С 12 по 18 октября проходит семейный флешмоб «Мой папа — пример и опора!», приуроченный к Дню отца, который отмечается 18 октября. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Андрея Первозванного.

Для участия в конкурсе необходимо опубликовать на своей странице «Вконтакте» фотографию, видео или рисунок с поздравлениями и словами благодарности любимому папе. Материал нужно пометить хештегами #деньотца2026, #ФондАндреяПервозванного и #БФПротек.

Также для участия необходимо быть подписанным на страницу Фонда Андрея Первозванного. Кроме того, аккаунт должен быть открытым.

После окончания флешмоба организаторы определят 10 победителей с помощью генератора случайных чисел. Эти участники получат подарки.

Фонд Андрея Первозванного проводит акцию при поддержке художника, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова и Благотворительного Фонда «Протек».

Информацию об итогах розыгрыша призов разместят 23 октября на сайте или странице «Вконтакте»..