В Кремле отказались комментировать слухи о возможной выдаче Асада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге отказался комментировать возможность экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада в контексте прибытия в Москву на переговоры нынешнего временного лидера страны Ахмеда аш-Шараа. Его слова привело РИА «Новости» .

«Тему Асада мы никак не комментируем», — подчеркнул Песков.

Бывший лидер Сирии после свержения получил политическое убежище в России вместе с семьей.

Газета The New York Times отмечала, что Асад и его домочадцы ведут в Москве роскошный образ жизни: снимают дом на Рублевском шоссе и ужинают в элитном ресторане в башне «Федерация».

Ранее немецкое издание Zeit сообщило, что бывший сирийский лидер часами играет в онлайн-игры и иногда выходит в магазин, расположенный на первом этаже одной из башен Москва-Сити.