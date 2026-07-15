ЕС больше не будет предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Страны ЕС приняли решение, что с марта 2027 года временную защиту будут предоставлять новым заявителям из Украины только в случае выполнения ими воинской обязанности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Принимая во внимание меняющиеся потребности Украины в сфере обороны, в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполнил свои воинские обязанности на Украине», — отметили в документе.

Правило коснется только тех, кто подал заявление после вступления в силу нововведения. Украинцев, уже находящихся под временной защитой в ЕС, оно не затронет.

Для получения защиты новым претендентам придется подтвердить факт исполнения воинского долга — например, с помощью паспорта с отметкой украинской погранслужбы о легальном выезде, а также иного документа (включая цифровой), удостоверяющего, что заявитель либо освобожден от призыва, либо уже отслужил.