Стало известно, сколько граждан Украины просили убежище в России с 2022 года

Более 92 тысяч граждан Украины попросили убежище в РФ с 2022 года

С 2022 года запрос на предоставление временного убежища в России подали более 92 тысяч человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные МВД России.

Всего в период до 2025 года заявления предоставили 92 426 украинских граждан. Наибольшее количество таких ходатайств отправили в 2022-м — 83 513. В 2023 году поступило 5 581 заявление, в 2024-м — 3 722, в прошлом году — 3 332.

Всего в 2022 году от всех стран поступили 100 682 заявления, граждане Украины составили более 82% от общего числа. В 2023-м доля украинцев превысила 67%, в 2024 году — 54%, а в 2025 году — 40% от всех обратившихся.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предлагала открыть на границе с Украиной пропускные пункты для возвращения граждан с истекшим сроком действия заграничного паспорта.