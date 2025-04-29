МВД подготовило реформу предоставления убежища в России

МВД предложило законопроект, который вводит четыре вида защиты для иностранцев и лиц без гражданства: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту. Об этом сообщил источник РБК .

В пояснительной записке к законопроекту отметили, что в 2024 году за предоставлением временного убежища в России обратилось более семи тысяч иностранцев, что на 17% меньше, чем в 2023 году. Из общего числа обратившихся статус беженца получили лишь 12 человек, а временное убежище было предоставлено 5302 иностранцам. Большинство из них — граждане Украины.

В новом документе детально описаны причины, по которым можно получить временное убежище в России. Оно предоставляется тем, кто нуждается в защите по «гуманным причинам». Это может быть необходимость срочной медицинской помощи, невозможность следовать традиционным семейным ценностям или опасения, связанные с русофобией на родине. Также статус могут получить люди, пострадавшие в вооруженных конфликтах. Временное убежище действует один год и может быть продлено не более двух раз.

Политическое убежище будет предоставляться тем, кто ищет защиты от преследования из-за своей общественно-политической деятельности и политических взглядов. При этом взгляды не должны противоречить Конституции России.

Порядок предоставления и лишения политического убежища будет определяться президентом. В России этот вид защиты предоставлялся всего три раза. Первым, кто получил политическое убежище в России, был Аяз Муталибов — президент Азербайджана, который скончался в 2022 году. Также убежище было предоставлено гражданину КНДР Ким Мен Се и бывшему президенту Сирии Башару Асаду.

Ранее Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, до которого иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в России нелегально, обязаны урегулировать свой правовой статус или покинуть страну. С 5 февраля в стране вводят новый порядок высылки нелегальных мигрантов. Теперь их будут включать в специальный реестр, что ограничит их права и свободы.