Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен и его супруга Минна Марита, преследуемые на своей родине, в торжественной обстановке получили статус беженцев на территории России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Начальник Отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по городу Москве Алексей Журин выдал семье Туртиайнен удостоверения беженца и поздравил их», — написала она.

Во время торжественного процесса Туртиайнен выразил благодарность российским правоохранительным органам за помощь. Он подчеркнул, что принял решение о переезде после того, как его семье стало невыносимо жить в Финляндии.

Туртиайнен представлял в парламенте Финляндии партии «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу». Он активно выражал свою пророссийскую позицию и критиковал НАТО. Позже депутат всерьез задумался о переезде — на родине Ано Туртиайнен столкнулся с травлей в СМИ.