В России следовало бы создать свой аналог грин-карты — программу, позволяющую американцам с помощью лотереи сразу получать ВНЖ, а не временное разрешение на пребывание. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

По его словам, лотерея поможет гражданам США без необходимости заключения контракта с Минобороны самостоятельно покинуть агрессивный блок НАТО.

«Таким образом мы решим возникшие противоречия между „духом“ 702-го указа президента России об убежище в РФ для разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности граждан стран Запада и 821-го указа», — уточнил парламентарий.

Благодаря лотерее, по мнению Кузнецова, американцы смогут окончательно порвать связи с западными государствами, натурализоваться и остаться в России.

Ранее руководство США приостановило программу розыгрыша грин-карт. Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм подтвердила, что это решение приняли после стрельбы в Брауновском университете, жертвами которой стали два студента.