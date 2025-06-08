В Европе предрекли кризис из-за украинских беженцев

Неопределенный правовой статус украинских беженцев может привести к конфликту в Евросоюзе. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

«Брюссель опасается, что <…> украинцы переедут в те страны ЕС, где условия для них наиболее благоприятны», — указали в материале.

Такая ситуация может создать напряженность между членами альянса.

С начала боевых действий около 4,3 миллиона граждан Украины воспользовались временной защитой в различных европейских странах. Срок действия их статуса регулярно продлевали. Недавно Еврокомиссия выдвинула предложение оставить его до 2027 года, хотя формально подобная мера может действовать в течение трех лет.

В публикации отметили, что правовые неясности негативно сказываются на положении украинцев, осложняя им доступ к рынкам труда и жилья. Принятие граждан страны через систему убежища и предоставление им официального статуса беженцев не могут быть эффективны, поскольку европейские структуры попросту не способны оперативно обрабатывать большое количество запросов.

За период с февраля 2022 года территорию Украины покинули почти 6,7 миллиона человек. В отдельных регионах жителей почти не осталось, не уехали из страны только старики. Директор Института демографии и социальных исследований Украины Элла Либанова высказала мнение, что дальнейшее снижение численности населения неизбежно и массовое возвращение мигрантов сложившуюся тенденцию не изменит.