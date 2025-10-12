Граждане 14 стран ЕС и США попросили об убежище в России

В 2025 году убежище в России попросили 119 граждан ЕС и 14 человек из США

Запрос о временном убежище в России в 2025 году подали граждане из США и 14 стран Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

Всего в период с января по июнь 2025 года в органы внутренних дел с заявлениями о предоставлении временного убежища обратились 119 граждан стран Евросоюза. Больше всего от граждан Германии — 56. Также в первой тройке Латвия и Литва — 20 и 12 человек соответственно.

Кроме того, поступили заявления от семи граждан Эстонии, шести венгров, пяти поляков, трех итальянцев, по два заявления из Франции, Словакии и Испании, четыре — из Швеции, Греции, Болгарии и Бельгии.

Также временное убежище в России попросили 14 американцев с января по июнь текущего года.

