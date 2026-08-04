Мигрантам с судимостью запретили получать российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал закон, который содержит нормы о выдворении мигрантов за дискриминацию, нарушение прав и свобод человека, а также неповиновение военнослужащим на границе. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Новый закон предусматривает, что гражданство, разрешение на временное проживание, а также вид на жительство перестанут выдавать мигрантам, если у них есть судимость за любое преступление. Иностранцы должны будут предоставлять документ, который подтвердит отсутствие судимости или расскажет о правонарушениях.

При этом новые нормы не будут распространять на тех мигрантов, которых признали беженцами или которые получили политическое убежище в России. Закон вступит в силу через 180 дней.

Ранее Владимир Путин подписал законы об ограничениях для проживающих за границей преступников и иностранных агентов.