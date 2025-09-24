«Чувствую себя как дома». Немецкий политик попросил российское гражданство

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер намерен получить российское гражданство, потому что ощущает себя в России как дома, а в Германии его могут преследовать правоохранительные органы. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Я определенно чувствую себя как дома в России, нигде больше не проживаю. В России я провел больше времени, чем где-либо еще за последние три года», — сказал он.

Нимайер отметил, что обратился за политическим убежищем в России. Пока ему выдали временный документ. В будущем политик надеется получить гражданство.

Его немецкий паспорт заблокировали. Это он выяснил, когда попытался вылететь из ОАЭ в Германию. Немецкое посольство в Дубае предложило воспользоваться разовым паспортом для перелета.

Ранее бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид получила гражданство России. О планах приобрести российский паспорт она рассказала еще в 2023 году.