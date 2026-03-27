Норвегия перестала предоставлять временную коллективную защиту украинским мужчинам от 18 до 60 лет. Новые правила власти объяснили ростом числа прибывших и нагрузкой на муниципалитеты. Об этом сообщило правительство страны .

Теперь украинские мужчины от 18 до 60 лет смогут подать заявление на убежище и временный вид на жительство только в стандартном порядке. Власти будут рассматривать каждое обращение индивидуально, а не в рамках групповой и упрощенной оценки.

«Слишком много людей, особенно молодых мужчин, прибыли в Норвегию с осени 2025 года. Норвегия уже приняла наибольшее среди скандинавских стран число украинцев, и норвежские муниципалитеты сообщают о перегрузке в сфере услуг и нехватке жилья. Поэтому мы ужесточаем правила», — заявила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Ос-Хансен.

Изменения коснутся только новых заявителей. Они не затронут несовершеннолетних, мужчин старше 60 лет, лиц, освобожденных от военной службы, неспособных служить по состоянию здоровья, а также эвакуированных по медицинской программе. Исключение также сделали для единственных опекунов детей — отцов или других близких родственников.

Ранее министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что усиливающиеся разногласия могут привести к распаду Североатлантического альянса.