Психолог Золотарева объяснила, как интимный шантаж разрушает отношения

Психолог Золотарева: отказ от близости после ссоры не означает наказание

Психолог Елизавета Золотарева предупредила: использование секса как награды или наказания превращает партнерство в борьбу за власть. Такая модель лишает обоих удовольствия и доверия, сообщает Пятый канал .

По словам специалиста, намеренное лишение близости ради «воспитания» партнера подменяет равные отношения ролями контролирующего «родителя» и провинившегося «ребенка». Секс становится предметом торга, теряет спонтанность, а желание угасает.

Золотарева отделила манипуляцию от отсутствия желания после конфликта. Обида, унижение и другие негативные чувства могут мешать возбуждению. Такой отказ не является наказанием: паре важно обсудить переживания, а не прибегать к санкциям.

Психолог отметила, что регулярный интимный шантаж может приобретать черты абьюза. По ее оценке, стыд и унижение усиливают отчуждение и могут подтолкнуть человека к просмотру порно или обращению к секс-работницам.

К другим разрушительным приемам эксперт отнесла молчание на неопределенный срок и переход на личности. Эмоциональная изоляция особенно болезненна для тревожных партнеров. Вместо наказаний Золотарева рекомендовала честно обсуждать чувства и причины нежелания близости, пишет Ura.ru.