Россиянам рассказали, когда можно получить компенсацию за нападение медведя

Юрист Садыков: компенсацию за нападение медведя можно получить через турфирму

Компенсацию за нападение медведя можно получить, если оно произошло во время тура по вине организаторов или если чиновники проигнорировали жалобы на хищников. Об этом ТАСС рассказал адвокат Ришат Садыков.

По его словам, дикое животное является источником повышенной опасности, поэтому отвечать за его действия напрямую никто не может.

Однако если нападение произошло во время тура, а его устроители не позаботились о защите клиентов, добиться выплат реально.

«Также можно привлечь к ответственности за халатность должностных лиц, не принявших меры после неоднократных обращений граждан», — пояснил Садыков.

Он добавил, что каждый случай индивидуален. Для правильного решения нужно установить, чьи именно действия привели к трагедии.

Ранее местные власти Томаринского района на Сахалине рассказали, что медведи стали все чаще выходить к населенным пунктам.