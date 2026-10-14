Ветеринары в Иркутской области спасли щенка лайки, защитившего хозяев от медведя

Щенок лайки в Иркутской области пострадал, защищая хозяев от медведя. Об этом сообщила пресс-служба региональной ассоциация ветеринарии.

«В ветклинику Усть-Кутского филиала Киренской СББЖ принесли собаку, пострадавшую от нападения медведя. Хозяин рассказал, что они всей семьей отправились в лес за грибами и неожиданно столкнулись с хищником», — заявили в сообщении.

Щенок, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев, отвлек зверя. Это спасло хозяев от нападения. Однако пес получил многочисленные рваные раны в области шеи.

Ведущий ветеринарный врач Вера Рыбникова заявила, что медики решили прооперировать животное. Ему обработали рану и наложили швы, чтобы закрыть повреждения. В итоге питомца удалось спасти.

Ранее похожий случай произошел в августе на Сахалине. Собака спасла хозяина от нападения медведя, но сама тоже получила тяжелые травмы. Благодаря профессиональным действиям ветеринаров питомец выжил.