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    Ветеринары в Иркутской области спасли щенка лайки, защитившего хозяев от медведя

    Ассоциация ветеринарии Иркутской области
    Фото: Ассоциация ветеринарии Иркутской области/Telegram

    Щенок лайки в Иркутской области пострадал, защищая хозяев от медведя. Об этом сообщила пресс-служба региональной ассоциация ветеринарии.

    «В ветклинику Усть-Кутского филиала Киренской СББЖ принесли собаку, пострадавшую от нападения медведя. Хозяин рассказал, что они всей семьей отправились в лес за грибами и неожиданно столкнулись с хищником», — заявили в сообщении.

    Щенок, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев, отвлек зверя. Это спасло хозяев от нападения. Однако пес получил многочисленные рваные раны в области шеи.

    Ведущий ветеринарный врач Вера Рыбникова заявила, что медики решили прооперировать животное. Ему обработали рану и наложили швы, чтобы закрыть повреждения. В итоге питомца удалось спасти.

    Ранее похожий случай произошел в августе на Сахалине. Собака спасла хозяина от нападения медведя, но сама тоже получила тяжелые травмы. Благодаря профессиональным действиям ветеринаров питомец выжил.

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