Стало известно состояние заболевших оспой обезьян в Петербурге

Пациенты с оспой обезьян в Петербурге находятся в стабильном состоянии

Госпитализированные в Санкт-Петербурге пациенты с оспой обезьян в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе больницы имени Боткина.

«Все пациенты стабильны, состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести», — отметили в медучреждении.

В пресс-службе добавили, что в качестве лечения им проводят стандартную симптоматическую терапию.

Специалисты Роспотребнадзора выявляют в Санкт-Петербурге лиц, контактировавших с заболевшими.

Вирусолог Павел Волчков сообщал 360.ru, что оспу обезьян относительно натуральной оспы переносят почти без летальных исходов. Он не исключил смертельные случаи, но они зависят от иммунодефицита. В норме пациенты выздоравливают без дополнительных препаратов – естественным путем.

До этого 27-летнего мужчину с оспой обезьян вылечили в инфекционной больнице в Домодедове. Терапия заняла 12 дней.