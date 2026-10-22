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    Стало известно состояние заболевших оспой обезьян в Петербурге

    Пациенты с оспой обезьян в Петербурге находятся в стабильном состоянии

    Фото: РИА «Новости»

    Госпитализированные в Санкт-Петербурге пациенты с оспой обезьян в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе больницы имени Боткина.

    «Все пациенты стабильны, состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести», — отметили в медучреждении.

    В пресс-службе добавили, что в качестве лечения им проводят стандартную симптоматическую терапию.

    Специалисты Роспотребнадзора выявляют в Санкт-Петербурге лиц, контактировавших с заболевшими.

    Вирусолог Павел Волчков сообщал 360.ru, что оспу обезьян относительно натуральной оспы переносят почти без летальных исходов. Он не исключил смертельные случаи, но они зависят от иммунодефицита. В норме пациенты выздоравливают без дополнительных препаратов – естественным путем.

    До этого 27-летнего мужчину с оспой обезьян вылечили в инфекционной больнице в Домодедове. Терапия заняла 12 дней.

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