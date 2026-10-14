Минцифры попросило операторов отложить ограничения на немаркированные звонки банков

Минцифры попросило операторов отложить ограничения на немаркированные звонки ряда банков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее это планировали сделать это с 15 октября.

Операторов попросили не вводить лимиты до ноября.

«Это даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров о маркировке», — рассказали в Минцифры.

Закон о маркировке звонков от компаний и ИП вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Мера уже доказала свою эффективность: число спам-звонков в стране сократилось на 25–30%.

Ранее стало известно, что операторы начали блокировать звонки юридических лиц, у которых нет договоров на маркировку, массовые и автоматизированные обзвоны.