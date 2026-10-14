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    В России впервые выдали Знак качества на чизбургер

    Фото: РИА «Новости»

    Роскачество впервые выдало сети предприятий быстрого обслуживания Знак качества на чизбургер. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В организации рассказали, что заведение быстрого питания «Вкусно — и точка» получило Знак качества после проверки продукта на соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества.

    Сертификацию выдали на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. После истечения срока сеть может продлить действие Знака качества.

    Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что россияне все чаще проявляют интерес к здоровой пище, в том числе в ресторанах быстрого питания. Посетители стали активнее задавать вопросы о составе и калорийности блюд.

    Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что гамбургеры, картофель фри и роллы нельзя назвать здоровым питанием. Особенно это касается продуктов, приготовленных во фритюре.

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