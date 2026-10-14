В России впервые выдали Знак качества на чизбургер

Роскачество впервые выдало сети предприятий быстрого обслуживания Знак качества на чизбургер. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В организации рассказали, что заведение быстрого питания «Вкусно — и точка» получило Знак качества после проверки продукта на соответствие всем обязательным требованиям по пищевой безопасности и опережающим стандартам Роскачества.

Сертификацию выдали на три года при условии ежегодного успешного прохождения выездных аудитов производства. После истечения срока сеть может продлить действие Знака качества.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что россияне все чаще проявляют интерес к здоровой пище, в том числе в ресторанах быстрого питания. Посетители стали активнее задавать вопросы о составе и калорийности блюд.

Врач-диетолог Анна Белоусова предупредила, что гамбургеры, картофель фри и роллы нельзя назвать здоровым питанием. Особенно это касается продуктов, приготовленных во фритюре.