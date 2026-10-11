Аэропорты Внуково и Домодедово объявили об ограничениях на прием и отправление рейсов

Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправление рейсов

Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют самолеты по согласованию с уполномоченными органами власти. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения на использование воздушного пространства ввели для обеспечения безопасности гражданских перевозок.

В период действия мер расписание рейсов может корректироваться, статус своего рейса пассажирам рекомендовали проверять по онлайн-табло. Кроме того, необходимо учитывать возможные изменения планов при выезде в аэропорт.

Накануне аэропорт Пулково принял 23 самолета, которые перенаправили в Санкт-Петербург из-за ограничений на работу аэропортов Москвы и Подмосковья.