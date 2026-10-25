Председатель «ЛизаАлерт» сообщил о приостановке поисков из-за медведей

Активизировавшиеся медведи мешают искать пропавших людей. Из-за этого «ЛизаАлерт» приостановил операции в некоторых регионах. Об этом председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев сообщил ТАСС .

«Мы в ходе своих поисков в некоторых регионах вынуждены действительно приостанавливать поиск <…> И есть регионы, где есть прямой запрет на вход в лес от государственных институций, связанных с этим», — сказал он.

Сергеев рассказал, как волонтеры уже сталкивались с аномальным поведением медведей. На одном из участков хищник вел себя нетипично.

Опасаясь за безопасность добровольцев, руководство решило пересмотреть работу по поиску людей. Сергеев объяснил, что обычно сам факт нахождения в лесу медведя не считался основанием для сворачивания операции. Теперь же отряду приходится быть осторожней, тщательней изучать обстановку.

Ранее нападение медведя произошло на севере Красноярского края. Пострадавший от лап сторож лесопилки погиб.