Россиянам рассказали, как бороться с курящими соседями

Курение в своей квартире не запрещено законом, но если вредная привычка мешает жить соседям, которые чувствуют запах и дым за стенкой, то может последовать судебный иск. Как действовать, если задыхаешься в собственном жилье, 360.ru рассказала юрист и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Кубасова.

Сначала следует поговорить с соседом и объяснить свою проблему. Если встретиться не получается, можно направить письменную претензию, а потом обратиться в управляющую компанию с соответствующим вопросом.

«Если после этого курение не прекратилось, нужно написать письменную жалобу в Роспотребнадзор и участковому. Далее следует подать иск о компенсации и запрете курения так, чтобы дым не попадал к вам», — подчеркнула эксперт.

Досудебный порядок для такого иска необязателен.

Доказательствами в суде могут быть акты управляющей компании с участием свидетелей, показания других соседей, видео и дневник наблюдений с датами и временем, медицинские документы о плохом самочувствии или ухудшении здоровья из-за запаха дыма, обращения в контролирующие органы и ответы на них.

«Эти данные нужны, потому что санитарные нормы уровни запаха не регламентируют и одного неприятного запаха суду мало. Нужно показать, что воздействие регулярное, а причина — именно действия соседа», — подытожила Кубасова.

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