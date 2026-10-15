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    Психолог Сурина посоветовала устраивать цифровой детокс раз в три месяца

    Системный психолог Ангелина Сурина рекомендовала всем раз в три месяца на несколько дней отказываться от цифрового общения. Такие перерывы помогают вернуться к взаимодействию с реальным миром, сообщает Авторадио.

    Сурина объяснила, что соцсети, чаты и общение с искусственным интеллектом практически заменяют живые контакты. Онлайн-среда становится привычной и комфортной, а у человека формируется склонность избегать внешнего мира.

    По мнению психолога, цифровой детокс помогает выйти из зоны комфорта, тренировать психику, мозг и мышцы в реальной жизни. Эксперт считает такие перерывы шагом к умению жить счастливо.

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