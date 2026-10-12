Православным верующим объяснили, почему не надо общаться с умершими

Православным верующим не следует общаться с душами умерших родственников на кладбище, потому что так можно попасть под дурное духовное влияние. Мнение священника Ульяна Кречетова на этот счет привел «Медиапоток» .

Протоиерей объяснил, что попытки связаться с усопшими относятся к практикам черной магии и представляют опасность.

«В противном случае, постоянно общаясь непонятно с кем, можно дойти и до крайности — горюющим родственником наверняка захочет овладеть нечистая сила», — подчеркнул Кречетов.

Он отметил, что лучшим средством для общения с Богом и проявлением заботы о душе покойного считается молитва. По словам священника, такие прошения помогут умершему пройти переходный период и обрести покой.

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