360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Православным верующим объяснили, почему не надо общаться с умершими

    Священник Кречетов посоветовал не пытаться общаться с душами умерших

    Фото: Медиасток.рф

    Православным верующим не следует общаться с душами умерших родственников на кладбище, потому что так можно попасть под дурное духовное влияние. Мнение священника Ульяна Кречетова на этот счет привел «Медиапоток».

    Протоиерей объяснил, что попытки связаться с усопшими относятся к практикам черной магии и представляют опасность.

    «В противном случае, постоянно общаясь непонятно с кем, можно дойти и до крайности — горюющим родственником наверняка захочет овладеть нечистая сила», — подчеркнул Кречетов.

    Он отметил, что лучшим средством для общения с Богом и проявлением заботы о душе покойного считается молитва. По словам священника, такие прошения помогут умершему пройти переходный период и обрести покой.

    Ранее писатель-публицист и историк-религиовед Николай Сапелкин объяснил, почему на Шептуна Покровного начинался сезон свадеб. В это время на Руси завершались сельскохозяйственные работы, но сезон дождей еще не начинался.

    Читайте также

    В РПЦ осудили идею захоронения урн с прахом питомцев у могил людей

    Режиссер «Нюрнберга» спустя более 80 лет отыскал могилу погибшего на войне дяди

    Протоиерей Бородин объяснил, как молиться Сергию Радонежскому и о чем просить

    Подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского женского монастыря в селе Талицы Пушкинского округа

    В РПЦ осудили идею захоронения урн с прахом питомцев у могил людей

    Режиссер «Нюрнберга» спустя более 80 лет отыскал могилу погибшего на войне дяди

    Протоиерей Бородин объяснил, как молиться Сергию Радонежскому и о чем просить

    Подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского женского монастыря в селе Талицы Пушкинского округа