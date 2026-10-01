Врач объяснил, при каких условиях пенсионеру нельзя садиться за руль

Людям старшей возрастной категории стоит соблюдать несколько правил при вождении, которые помогут избежать неприятных ситуаций и ЧП. Об этом 360.ru напомнил кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Он подчеркнул, что планировать поездку пенсионерам стоит в светлое время суток, а при плохом самочувствии — повышение давления, пульса, болях в области сердца, головокружении — и вовсе отказаться от нее.

«Безусловно, рядом должен быть пассажир, который может среагировать на какую-то внештатную ситуацию», — назвал Прокофьев третье условие.

Сделать выбор в пользу такси, попросить помощи у родственников и не водить машину самому врач посоветовал тем, у кого много хронических заболеваний, серьезная инвалидность, есть проблемы с ногам, работой мозга и зрением.

О том, есть ли ограничение возраста для водителей в законах и как можно восстановить снизившуюся с годами реакцию, читайте в нашей статье.