Российским дачникам объяснили, как платить за свет по пониженному тарифу

В России дачники могут оплачивать электроэнергию по пониженному тарифу, если на региональном уровне установлена соответствующая скидка, однако при переходе на прямой договор с энергосбытом часть садоводов лишится льготы. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, сейчас предусмотрен коэффициент от 0,7 до 1 по тарифу на свет для СНТ. Его определяет регион.

«Значение 0,7 уменьшает цену на 30%, при значении 1 применяется тариф без снижения. Прямой абонент тоже может пользоваться льготой, если <…> относится к сельскому населению или к жителям домов с документально подтвержденными стационарными электроплитами либо электроотоплением», — пояснил парламентарий.

Гаврилов добавил, что Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой применять коэффициенты товариществ и к дачникам, заключившим прямые договоры с энергосбытом, но этот механизм еще нуждается в уточнениях.

Ранее садоводам посоветовали оформлять перерасчеты и передавать показания счетчиков вовремя.