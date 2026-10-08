В Сочи открыли пляжи после атаки БЭК на танкер в Черном море

В Сочи открыли пляжи, ранее закрытые после атаки безэкипажных катеров на танкер «Афрамакс Рио» в Черном море. Решение приняли городские власти после проверки качества морской воды, сообщила пресс-служба местной администрации.

«Результаты исследований проб морской воды, проведенных Роспотребнадзором в районах города, показали отсутствие превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — отметили власти Сочи.

Специалисты продолжат круглосуточно следить за состоянием морской акватории, пляжей и атмосферного воздуха. По данным администрации, они не обнаружили следов нефтяного загрязнения, а космический мониторинг не выявил пятен нефтепродуктов.

Танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии подвергся атаке вечером 6 октября. Судно следовало с грузом нефти. Весь экипаж — 23 члена — спасли, предварительно, никто не пострадал.