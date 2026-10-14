«Дружный коллектив» как рэд флаг. Почему россияне больше не верят красивым вакансиям
Слова об обещании дружного коллектива возглавили рейтинг самых раздражающих формулировок в вакансиях, обойдя «стрессоустойчивость» и «многозадачность». По сравнению с предыдущим исследованием SuperJob россияне стали чаще жаловаться на слова, которыми работодатели описывают условия труда. Почему привычные выражения вызывают недоверие, какие проблемы могут за ними скрываться и как распознать тревожные сигналы при поиске работы, — выяснил 360.ru.
«Дружный коллектив» возглавил антирейтинг
Фразы «дружный коллектив» и «семья» раздражают почти каждого пятого россиянина. К такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса 1600 представителей экономически активного населения страны. Исследование проводили с 26 по 30 сентября 2026 года.
В список самых раздражающих формулировок в вакансиях попали:
- 19% — «дружный коллектив», «семья»;
- 14% — «стрессоустойчивость»;
- 12% — «ненормированный график», «переработки», «быть на связи 24/7»;
- 9% — «многозадачность»;
- 7% — «оформление по ГПХ»;
- 5% — «плюшки» и другие неформальные обозначения бонусов.
В целом 45% опрошенных признались, что определенные слова и выражения в вакансиях вызывают у них негативные эмоции. Еще 11% раздражает содержание предложений о работе. Не обнаружили ничего неприятного 35% респондентов, остальные 9% затруднились с ответом.
По сравнению с предыдущим исследованием SuperJob, которое проводили с 14 апреля по 25 мая 2025 года, антирейтинг заметно изменился.
Тогда первое место занимало слово «многозадачность» (15%), второе — «стрессоустойчивость» (12%), третье — фраза «дружный коллектив» (10%).
Почему обещание дружного коллектива вызывает недоверие
HR-эксперт, бизнес-тренер, автор книги «Нанять и любить» Светлана Белодед в беседе с 360.ru объяснила, что негативная реакция на обещание дружного коллектива во многом связана с предыдущим опытом соискателей.
«Слова о дружном коллективе раздражают в первую очередь, потому что это чаще всего неправда. И люди, которые приходят якобы в дружный коллектив, попадают в какую-то токсичную обстановку, токсичную среду», — заявила она.
По словам эксперта, за обещанием особой атмосферы иногда скрываются невысокая зарплата и ожидание, что сотрудники будут работать прежде всего за идею. В некоторых компаниях дружеские отношения могут подразумевать постоянное общение за пределами рабочего времени, совместное проведение выходных и необходимость подстраиваться под коллектив.
Психолог Роман Сухинин обратил внимание на другую проблему — отсутствие конкретики.
«Почему раздражает именно формулировка „дружный коллектив“? Потому что за ней часто нет конкретики», — объяснил он 360.ru.
По словам специалиста, кандидату гораздо важнее понимать, как руководство общается с подчиненными, каким образом в компании разрешают конфликты и принято ли задерживаться после окончания рабочего дня.
«Иногда эта фраза даже настораживает, и в ней человек часто может услышать такое, что ему нужно теперь будет подстраиваться, быть удобным, не спорить, соглашаться и идти туда, куда идут все остальные», — отметил психолог.
В сравнении с предыдущим опросом, изменилось и общее восприятие вакансий. В 2025 году определенные слова и выражения раздражали 42% респондентов, а в 2026-м — уже 45%. Доля тех, кто не обнаружил ничего неприятного, сократилась с 41 до 35%.
По мнению Светланы Белодед, часто требования многозадачности и стрессоустойчивости могут свидетельствовать о недостатках в организации рабочих процессов.
«Режим многозадачности — это постоянные дедлайны, то есть это система управления», — пояснила HR-эксперт.
Она рассказала, что сама сталкивалась с необходимостью указывать подобные требования при составлении вакансий. В некоторых случаях за ними действительно стояли сложности во взаимодействии с руководством.
Когда я писала такие вещи в вакансиях, чаще всего я предполагала, что это будут какие-то сложности либо с очень требовательным, либо с очень токсичным руководителем.
Светлана Белодед
HR-эксперт
По ее словам, проблемы могут возникать, когда начальство ставит задачи с нереалистичными сроками или предъявляет чрезмерные требования к сотрудникам.
Сухинин объяснил, что кандидаты нередко воспринимают слова о стрессоустойчивости и многозадачности не как описание необходимых профессиональных качеств, а как характеристику условий труда.
«Если вакансия подчеркивает эту стрессоустойчивость, человек прямолинейно и думает: здесь очень много стресса, не пойду», — рассказал психолог.
Аналогичным образом может восприниматься требование многозадачности.
Если говорить о многозадачности, человек может сделать вывод: задач много, людей мало.
Роман Сухинин
Психолог
Зарплата по договоренности и завышенные требования
Раздражение соискателей вызывают не только отдельные слова, но и содержание объявлений.
Что раздражает в содержании вакансий:
- 36% — отсутствие конкретной зарплаты, формулировка «по договоренности»;
- 27% — завышенные требования к опыту работы;
- 22% — несоответствие зарплаты объему обязанностей;
- 11% — указание зарплаты до вычета налогов;
- 6% — слишком краткое описание работы или компании;
- 5% — требование высшего образования там, где достаточно среднего профессионального;
- 4% — слишком широкий зарплатный диапазон.
Отсутствие конкретной зарплаты возглавляло список претензий и в предыдущем исследовании. Весной 2025 года этот вариант назвали 29% представителей соответствующей группы респондентов. На завышенные требования к опыту тогда указывали 26%.
По мнению Белодед, при оценке вакансии необходимо обращать внимание прежде всего на обязанности и требования работодателя.
«Чем придется заниматься? Какие требования он предъявляет к кандидату? Вот здесь как раз-таки и надо смотреть. Здесь все и скрыто», — объяснила эксперт.
Она добавила, что большое количество общих требований к личным качествам кандидата иногда может свидетельствовать о недостаточно четко организованных рабочих процессах.
Почему женщин стрессоустойчивость раздражает чаще
Исследование SuperJob также выявило различия в восприятии вакансий мужчинами и женщинами.
Какие формулировки раздражают мужчин и женщин:
- «Дружный коллектив», «семья» — 21% мужчин и 18% женщин.
- «Стрессоустойчивость» — 17% женщин и 10% мужчин.
- «Многозадачность» — 11% женщин и 9% мужчин.
Сухинин призвал не связывать результаты с различиями в профессиональных способностях мужчин и женщин.
«Здесь важно, конечно же, не делать вывод, будто женщины хуже справляются с работой или стрессом. Опрос говорит только о реакции на саму формулировку», — подчеркнул психолог.
По его предположению, некоторые женщины могут воспринимать требование стрессоустойчивости как предупреждение о дополнительной эмоциональной нагрузке, особенно если им приходится совмещать профессиональные и семейные обязанности. Однако установить точные причины различий на основании одного исследования невозможно, добавил специалист.
Россияне стали внимательнее относиться к личным границам
По мнению Сухинина, негативная реакция на привычные требования работодателей может быть связана с переосмыслением отношения к переработкам и постоянному напряжению.
«Люди стали чувствительны к рабочим границам? Скорее они стали лучше замечать цену постоянного напряжения», — рассказал психолог.
Он напомнил, что раньше готовность задерживаться после работы, отвечать на звонки по вечерам и выполнять дополнительные задачи могла восприниматься как показатель профессионализма. Теперь, по его наблюдениям, сотрудники чаще задумываются о последствиях подобного режима.
Это не обязательно значит, что люди стали меньше работоспособными, скорее меньше готовы считать ненормальные условия нормой.
Роман Сухинин
По словам специалиста, чем больше в вакансии шаблонных выражений, тем чаще кандидат пытается самостоятельно понять, что именно работодатель подразумевает под общими формулировками.