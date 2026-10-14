14 октября 2026 00:56 «Дружный коллектив» как рэд флаг. Почему россияне больше не верят красивым вакансиям Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Слова об обещании дружного коллектива возглавили рейтинг самых раздражающих формулировок в вакансиях, обойдя «стрессоустойчивость» и «многозадачность». По сравнению с предыдущим исследованием SuperJob россияне стали чаще жаловаться на слова, которыми работодатели описывают условия труда. Почему привычные выражения вызывают недоверие, какие проблемы могут за ними скрываться и как распознать тревожные сигналы при поиске работы, — выяснил 360.ru.

«Дружный коллектив» возглавил антирейтинг Фразы «дружный коллектив» и «семья» раздражают почти каждого пятого россиянина. К такому выводу пришли аналитики SuperJob по итогам опроса 1600 представителей экономически активного населения страны. Исследование проводили с 26 по 30 сентября 2026 года. В список самых раздражающих формулировок в вакансиях попали: 19% — «дружный коллектив», «семья»;

14% — «стрессоустойчивость»;

12% — «ненормированный график», «переработки», «быть на связи 24/7»;

9% — «многозадачность»;

7% — «оформление по ГПХ»;

5% — «плюшки» и другие неформальные обозначения бонусов. В целом 45% опрошенных признались, что определенные слова и выражения в вакансиях вызывают у них негативные эмоции. Еще 11% раздражает содержание предложений о работе. Не обнаружили ничего неприятного 35% респондентов, остальные 9% затруднились с ответом. По сравнению с предыдущим исследованием SuperJob, которое проводили с 14 апреля по 25 мая 2025 года, антирейтинг заметно изменился. Тогда первое место занимало слово «многозадачность» (15%), второе — «стрессоустойчивость» (12%), третье — фраза «дружный коллектив» (10%). Почему обещание дружного коллектива вызывает недоверие HR-эксперт, бизнес-тренер, автор книги «Нанять и любить» Светлана Белодед в беседе с 360.ru объяснила, что негативная реакция на обещание дружного коллектива во многом связана с предыдущим опытом соискателей. «Слова о дружном коллективе раздражают в первую очередь, потому что это чаще всего неправда. И люди, которые приходят якобы в дружный коллектив, попадают в какую-то токсичную обстановку, токсичную среду», — заявила она. По словам эксперта, за обещанием особой атмосферы иногда скрываются невысокая зарплата и ожидание, что сотрудники будут работать прежде всего за идею. В некоторых компаниях дружеские отношения могут подразумевать постоянное общение за пределами рабочего времени, совместное проведение выходных и необходимость подстраиваться под коллектив.

Фото: РИА «Новости»

Психолог Роман Сухинин обратил внимание на другую проблему — отсутствие конкретики. «Почему раздражает именно формулировка „дружный коллектив“? Потому что за ней часто нет конкретики», — объяснил он 360.ru. По словам специалиста, кандидату гораздо важнее понимать, как руководство общается с подчиненными, каким образом в компании разрешают конфликты и принято ли задерживаться после окончания рабочего дня. «Иногда эта фраза даже настораживает, и в ней человек часто может услышать такое, что ему нужно теперь будет подстраиваться, быть удобным, не спорить, соглашаться и идти туда, куда идут все остальные», — отметил психолог. В сравнении с предыдущим опросом, изменилось и общее восприятие вакансий. В 2025 году определенные слова и выражения раздражали 42% респондентов, а в 2026-м — уже 45%. Доля тех, кто не обнаружил ничего неприятного, сократилась с 41 до 35%. По мнению Светланы Белодед, часто требования многозадачности и стрессоустойчивости могут свидетельствовать о недостатках в организации рабочих процессов. «Режим многозадачности — это постоянные дедлайны, то есть это система управления», — пояснила HR-эксперт. Она рассказала, что сама сталкивалась с необходимостью указывать подобные требования при составлении вакансий. В некоторых случаях за ними действительно стояли сложности во взаимодействии с руководством.

Когда я писала такие вещи в вакансиях, чаще всего я предполагала, что это будут какие-то сложности либо с очень требовательным, либо с очень токсичным руководителем. Светлана Белодед HR-эксперт

По ее словам, проблемы могут возникать, когда начальство ставит задачи с нереалистичными сроками или предъявляет чрезмерные требования к сотрудникам. Сухинин объяснил, что кандидаты нередко воспринимают слова о стрессоустойчивости и многозадачности не как описание необходимых профессиональных качеств, а как характеристику условий труда. «Если вакансия подчеркивает эту стрессоустойчивость, человек прямолинейно и думает: здесь очень много стресса, не пойду», — рассказал психолог. Аналогичным образом может восприниматься требование многозадачности.

Если говорить о многозадачности, человек может сделать вывод: задач много, людей мало. Роман Сухинин Психолог

Зарплата по договоренности и завышенные требования Раздражение соискателей вызывают не только отдельные слова, но и содержание объявлений. Что раздражает в содержании вакансий: 36% — отсутствие конкретной зарплаты, формулировка «по договоренности»;

27% — завышенные требования к опыту работы;

22% — несоответствие зарплаты объему обязанностей;

11% — указание зарплаты до вычета налогов;

6% — слишком краткое описание работы или компании;

5% — требование высшего образования там, где достаточно среднего профессионального;

4% — слишком широкий зарплатный диапазон. Отсутствие конкретной зарплаты возглавляло список претензий и в предыдущем исследовании. Весной 2025 года этот вариант назвали 29% представителей соответствующей группы респондентов. На завышенные требования к опыту тогда указывали 26%. По мнению Белодед, при оценке вакансии необходимо обращать внимание прежде всего на обязанности и требования работодателя. «Чем придется заниматься? Какие требования он предъявляет к кандидату? Вот здесь как раз-таки и надо смотреть. Здесь все и скрыто», — объяснила эксперт. Она добавила, что большое количество общих требований к личным качествам кандидата иногда может свидетельствовать о недостаточно четко организованных рабочих процессах.

Фото: РИА «Новости»

Почему женщин стрессоустойчивость раздражает чаще Исследование SuperJob также выявило различия в восприятии вакансий мужчинами и женщинами. Какие формулировки раздражают мужчин и женщин: «Дружный коллектив», «семья» — 21% мужчин и 18% женщин.

«Стрессоустойчивость» — 17% женщин и 10% мужчин.

«Многозадачность» — 11% женщин и 9% мужчин. Сухинин призвал не связывать результаты с различиями в профессиональных способностях мужчин и женщин. «Здесь важно, конечно же, не делать вывод, будто женщины хуже справляются с работой или стрессом. Опрос говорит только о реакции на саму формулировку», — подчеркнул психолог. По его предположению, некоторые женщины могут воспринимать требование стрессоустойчивости как предупреждение о дополнительной эмоциональной нагрузке, особенно если им приходится совмещать профессиональные и семейные обязанности. Однако установить точные причины различий на основании одного исследования невозможно, добавил специалист. Россияне стали внимательнее относиться к личным границам По мнению Сухинина, негативная реакция на привычные требования работодателей может быть связана с переосмыслением отношения к переработкам и постоянному напряжению. «Люди стали чувствительны к рабочим границам? Скорее они стали лучше замечать цену постоянного напряжения», — рассказал психолог. Он напомнил, что раньше готовность задерживаться после работы, отвечать на звонки по вечерам и выполнять дополнительные задачи могла восприниматься как показатель профессионализма. Теперь, по его наблюдениям, сотрудники чаще задумываются о последствиях подобного режима.

Это не обязательно значит, что люди стали меньше работоспособными, скорее меньше готовы считать ненормальные условия нормой. Роман Сухинин

По словам специалиста, чем больше в вакансии шаблонных выражений, тем чаще кандидат пытается самостоятельно понять, что именно работодатель подразумевает под общими формулировками.