В список самых востребованных профессий в России вошел продавец

SuperJob: наибольшее количество вакансий в сентябре разместили в сфере ритейла

В сентябре работодатели в России чаще всего нуждались в продавцах, слесарях, машинистах и поварах. Результаты исследования сервиса SuperJob опубликовало РИА «Новости» .

Наибольшее количество вакансий предприятия разместили в таких категориях, как ритейл, промышленность, строительство, логистика и туризм, гостиницы, общественное питание. В торговле не хватало кассиров, продавцов и администраторов магазинов, в сфере общественного питания — поваров, кухонных работников, официантов и барменов.

Строительные компании искали инженеров ПТО и строительного контроля, конструкторов, электромонтажников, сварщиков, машинистов спецтехники. Предприятиям транспорта и логистики требовались водители грузовиков, кладовщики и комплектовщики.

Среди инженерно-технического персонала в промышленности работодатели искали технологов, конструкторов и механиков. Среди рабочих специальностей востребованы слесари, машинисты спецтехники, операторы станков и производственных линий.

Ранее SuperJob назвал самую высокооплачиваемую вакансию в Москве для соискателей без опыта работы.