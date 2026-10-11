360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В список самых востребованных профессий в России вошел продавец

    SuperJob: наибольшее количество вакансий в сентябре разместили в сфере ритейла

    Фото: РИА «Новости»

    В сентябре работодатели в России чаще всего нуждались в продавцах, слесарях, машинистах и поварах. Результаты исследования сервиса SuperJob опубликовало РИА «Новости».

    Наибольшее количество вакансий предприятия разместили в таких категориях, как ритейл, промышленность, строительство, логистика и туризм, гостиницы, общественное питание. В торговле не хватало кассиров, продавцов и администраторов магазинов, в сфере общественного питания — поваров, кухонных работников, официантов и барменов.

    Строительные компании искали инженеров ПТО и строительного контроля, конструкторов, электромонтажников, сварщиков, машинистов спецтехники. Предприятиям транспорта и логистики требовались водители грузовиков, кладовщики и комплектовщики.

    Среди инженерно-технического персонала в промышленности работодатели искали технологов, конструкторов и механиков. Среди рабочих специальностей востребованы слесари, машинисты спецтехники, операторы станков и производственных линий.

    Ранее SuperJob назвал самую высокооплачиваемую вакансию в Москве для соискателей без опыта работы.

    Читайте также

    Дмитриев заявил, что Европе для выживания необходима российская энергия

    Более 500 тысяч рублей получают в России в двух сферах

    Новак заявил о спаде ажиотажного спроса на бензин на АЗС

    Новак заявил о незамедлительном снятии Россией ограничений на экспорт дизтоплива

    Аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве вновь не состоялся

    Шредер займется стратегическим развитием гипермаркетов Globus в России

    ФАС возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и участников топливного рынка

    В Подмосковье стартует новый цикл уроков «Цифрового ликбеза»

    Путин высоко оценил вклад Росатома в укрепление российской экономики

    Банки рассказали, как россияне используют цифровой рубль

    Активы сети Metro в России передали во временное управление

    Силуанов пообещал обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей