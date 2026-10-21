Психолог Скрипачева предупредила о риске выгорания при многозадачности

Постоянное переключение между делами снижает качество работы, вызывает усталость и ведет к ошибкам. Об этом рассказала кандидат психологических наук, доцент, практикующий психолог Елена Скрипачева, сообщает RT .

По словам специалиста, мозг обрабатывает информацию последовательно, а не параллельно. При смене занятия часть его ресурсов остается связанной с предыдущим делом. Полное переключение на новую задачу занимает около 15 минут.

Частая смена задач перегружает область мозга, которая отвечает за планирование и контроль импульсов. Это вызывает психологическую и умственную усталость. Постоянные переключения также способствуют хроническому стрессу и выгоранию, снижают креативность.

Скрипачева отметила, что уведомления и сообщения дают микродозу дофамина и формируют поведенческую зависимость. Попытки держать много дел в памяти и одновременно решать несколько сложных задач создают иллюзию скорости, но на деле замедляют работу и вызывают перенапряжение.

Психолог посоветовала чередовать умственную и физическую деятельность, устанавливать реальные сроки, планировать дела и расставлять приоритеты. Также она рекомендовала использовать методы распределения задач и ограничивать использование гаджетов.