Мужчина застал жену с любовником и принудил их к сексу на публике

Заниматься любовью на публике заставили женщину и ее партнера в штате Гуджарат в Индии. Перед этим муж женщины и его родственники избили пару, а затем сняли происходящее на видео. Подробности рассказала The Times of India .

По данным издания, в начале октября родственники нашли женщину в городе Чотила, куда она уехала после расставания с мужем. Они скрутили ее и увезли вместе с любовником в Сурендранагар. Там обоих избили палками и подвергли пыткам, заставляя прилюдно заниматься сексом. Муж назвал произошедшее «ритуалом очищения».

Видео распространили в мессенджерах и социальных сетях. После этого полиция начала расследование и арестовала девять человек. Им предъявили обвинения, в том числе в умышленном причинении телесных повреждений и принуждении к действиям сексуального характера.

Ранее на Тайване мужчину приговорили к тюремному сроку за вторжение в частную жизнь жены: он заснял ее с помощью робота-пылесоса и использовал запись в суде как доказательство измены.