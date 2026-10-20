Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

В России зарегистрировали более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за неделю зарегистрировали более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом заболеваемость гриппом продолжает увеличиваться, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, статистика охватывает 42-ю неделю 2026 года. К 20 октября прививки от гриппа получили более 25,7 миллиона жителей страны. В регионах продолжается вакцинационная кампания.

Роспотребнадзор рекомендовал вакцинироваться прежде всего людям из групп риска. К ним относятся маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, ожирением и метаболическими нарушениями.

Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Ранее стало известно, что в Московской области прививку от гриппа сделали уже 1,1 миллиона человек.