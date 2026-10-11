«Каштанки» в тренде. Стилист рассказал, сколько продержится мода на коричневый цвет

Одним из главных оттенков осеннего гардероба москвичек стал коричневый. Девушек даже прозвали в Сети «каштанками». Но популярность этого цвета может оказаться недолгой. Об этом 360.ru рассказала стилист Ольга Ким.

По словам стилиста, мода на коричневый продержится еще пару сезонов, максимум — три. Такой прогноз она связала с высокой насыщенностью тренда.

Ким посоветовала не выбирать коричневые вещи только потому, что они вошли в моду. При составлении образа важно учитывать собственную внешность. Особенно придирчиво стоит отнестись к выбору тем, кто не использует косметику.

«Темно-коричневый не то чтобы многим к лицу, особенно это касается девушек типичной славянской внешности. Цвет грузный, он немного утяжеляет. Лучше опираться на цвета, которые вам подходят, а не на тренды, особенно если обычно вы ходите без макияжа», — сказала стилист.

Как коричневый стал символом спокойной роскоши и какие оттенки помогут освежить образ, — читайте в материале 360.ru.