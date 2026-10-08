В США авиапассажир спрятал в своем нижнем белье 10 экзотических птиц

В США 46-летний мужчина попытался незаконно ввезти в страну живых птиц с Кубы, спрятав их в собственном нижнем белье. Об этом сообщил CBS News .

После посадки рейса из Гаваны в международном аэропорту Майами внимание инспекторов привлек один пассажир. Он вел себя нервозно, а в области паха у него заметили неестественную выпуклость.

При досмотре таможенники обнаружили на трусах мужчины самодельные черные карманы со вставленными в них пластиковыми трубками. Внутри находились 10 пернатых — восемь желтолицых вьюрковых овсянок и два кубинских овсянковых кардинала. Оба вида высоко ценятся на черном рынке экзотических птиц.

Никаких сопроводительных документов или разрешений на ввоз фауны в США у пассажира не оказалось. Задержанный заявил, что вез птиц для личных целей, после чего отказался давать показания. Власти предъявили ему обвинение в контрабанде.

Ранее в Черногории арестовали супругов, которые пытались провезти через границу 17 чемоданов, набитых техникой.