360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В США авиапассажир спрятал в своем нижнем белье 10 экзотических птиц

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В США 46-летний мужчина попытался незаконно ввезти в страну живых птиц с Кубы, спрятав их в собственном нижнем белье. Об этом сообщил CBS News.

    После посадки рейса из Гаваны в международном аэропорту Майами внимание инспекторов привлек один пассажир. Он вел себя нервозно, а в области паха у него заметили неестественную выпуклость.

    При досмотре таможенники обнаружили на трусах мужчины самодельные черные карманы со вставленными в них пластиковыми трубками. Внутри находились 10 пернатых — восемь желтолицых вьюрковых овсянок и два кубинских овсянковых кардинала. Оба вида высоко ценятся на черном рынке экзотических птиц.

    Никаких сопроводительных документов или разрешений на ввоз фауны в США у пассажира не оказалось. Задержанный заявил, что вез птиц для личных целей, после чего отказался давать показания. Власти предъявили ему обвинение в контрабанде.

    Ранее в Черногории арестовали супругов, которые пытались провезти через границу 17 чемоданов, набитых техникой.

    Читайте также

    Внук де Голля раскрыл, чему удивляются иностранцы в России

    Москвичка вытащила мужа с того света и вскрыла его жуткую тайну

    В Китае 60-летняя женщина родила третьего ребенка

    Лавина в Гималаях унесла жизни 15 человек: почему одни разворачиваются, а другие рискуют всем?

    Психолог объяснила популярность услуги «няня для мужчин» в России

    Британка подверглась хейту после жалоб на дорогое кафе в Освенциме

    В Москве для нуждающихся в заботе мужчин появилась услуга «няни»

    Chris Robbins/moodboard

    Неверная жена переписала его автопарк на сантехника и ушла к его другу

    Акула застряла в городском канале в Южной Корее

    Няня для взрослых мужчин: что это за тренд и как он характеризует современное общество

    Изображение создано с помощью нейросети

    Жительница Британии нашла под полом дома тайник 1921 года

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Корги устроил аквадискотеку в затопленном доме в Таиланде