Юрист Крохин объяснил, почему не нужно самостоятельно развоздушивать батареи

Иногда даже после старта отопительного сезона в квартире радиаторы остаются холодными, и на это есть много причин. Если это воздушная пробка в системе, то проблему легко решит сантехник. Почему не следует делать это самостоятельно, 360.ru объяснил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Эксперт порекомендовал ничего не делать самостоятельно, так как это может привести к аварии.

«Вопрос работы батареи и системы отопления в целом — это компетенция и ответственность управляющей организации. Житель платит за это деньги. Но если по вине гражданина произойдет авария, зальет кипятком соседей, то ответственность будет исключительно на нем, так как человек вмешался в работу внутридомового оборудования», — отметил Крохин.

Он порекомендовал любые работы, связанные с общедомовым имуществом, проводить через управляющую компанию или ТСЖ.

«Если нужно поменять кран, пригласите сантехника. Если барахлит батарея, пригласите специалиста. Это тоже зона ответственности управляющей организации. Даже если нужно лампочку поменять, то лучше вызвать электрика. У него будет специальный допуск к работам с электрооборудованием, они сдают экзамены, у них есть подготовка и инструкции, как работать с изоляцией. Поэтому лучше поручить такие вещи специалистам», — подытожил Крохин.

Какие еще причины приводят к холодным батареям во время отопительного сезона и что делать, если тепло в квартиру так и не дали, читайте в материале 360.ru.