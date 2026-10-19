Волонтеры высадили молодые яблони в Капотне
В Капотне продолжают озеленять общественные пространства. Волонтеры высадили яблони, которые давно стали одним из символов района.
Как рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, такие акции обращают внимание на то, что происходящее на планете зависит от людей.
«Экологию в городе можно сохранить только при участии граждан, только при участии москвичей. И конечно, с помощью подобных акций от представителей ответственного бизнеса. Поэтому мы очень активно поддерживаем такое и считаем, что это очень важный элемент экологической политики города», — поделилась Урожаева.
Теперь можно будет узнать больше об истории района благодаря обновленной уличной экспозиции «Атлас Капотни». На стендах — традиции района и особенности местной природы. Проект реализовали при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Часть экспозиции посвящена флоре и фауне Капотни. И как мы видим, есть огромное количество совершенно необычных, фактически эндемичных растений, которые здесь представлены. И конечно, многие из представленных экспонатов будут открытием для жителей и гостей района», — рассказала генеральный директор Музея Москвы Мария Баландина.
Выставка рассказывает не только о многообразии природы Капотни, но и о занятиях, которые давно стали частью жизни района. Среди них — работа на Московском НПЗ.
«Это высокоинтеллектуальный цифровизированный завод, который создает рабочие места, прекрасно смотрится и входит в ландшафт такого мегаполиса, как Москва. Мы стараемся соответствовать и соответствуем этому образу. Всегда рады жителям и района Капотни, и города Москвы, когда принимаем их на работу», — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
Для школьников этот проект — возможность узнать о своем районе побольше: для них тут проводят экскурсии и экологические уроки. Ребята открывают для себя интересные факты о Капотне и учатся беречь то, что их окружает.