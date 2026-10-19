Волонтеры высадили молодые яблони в Капотне

В Капотне продолжают озеленять общественные пространства. Волонтеры высадили яблони, которые давно стали одним из символов района.

«Экологию в городе можно сохранить только при участии граждан, только при участии москвичей. И конечно, с помощью подобных акций от представителей ответственного бизнеса. Поэтому мы очень активно поддерживаем такое и считаем, что это очень важный элемент экологической политики города», — поделилась Урожаева.

Как рассказала руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, такие акции обращают внимание на то, что происходящее на планете зависит от людей.

Теперь можно будет узнать больше об истории района благодаря обновленной уличной экспозиции «Атлас Капотни». На стендах — традиции района и особенности местной природы. Проект реализовали при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Часть экспозиции посвящена флоре и фауне Капотни. И как мы видим, есть огромное количество совершенно необычных, фактически эндемичных растений, которые здесь представлены. И конечно, многие из представленных экспонатов будут открытием для жителей и гостей района», — рассказала генеральный директор Музея Москвы Мария Баландина.

Выставка рассказывает не только о многообразии природы Капотни, но и о занятиях, которые давно стали частью жизни района. Среди них — работа на Московском НПЗ.

«Это высокоинтеллектуальный цифровизированный завод, который создает рабочие места, прекрасно смотрится и входит в ландшафт такого мегаполиса, как Москва. Мы стараемся соответствовать и соответствуем этому образу. Всегда рады жителям и района Капотни, и города Москвы, когда принимаем их на работу», — подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Для школьников этот проект — возможность узнать о своем районе побольше: для них тут проводят экскурсии и экологические уроки. Ребята открывают для себя интересные факты о Капотне и учатся беречь то, что их окружает.