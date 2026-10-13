В среду в Московском регионе пройдут сильные дожди

В нескольких регионах Центрального федерального округа России 14 октября пройдут сильные дожди. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра .

Осадки затронут Калужскую, Орловскую, Курскую области. Под Москвой и Тулой ливни начнутся в среду и местами продолжатся в ночь на четверг.

Температура при этом останется немного выше нормы. Тепло и влагу в центральную Россию принесли воздушные потоки с акваторий Средиземного и Черного морей.

Осадки прекратятся 16 октября благодаря росту атмосферного давления.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый снег может выпасть в Москве уже в конце октября. При этом синоптик и метеоролог Александр Ильин отметил, что на ближайшей неделе в столице ожидается теплая погода.