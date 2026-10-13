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    В среду в Московском регионе пройдут сильные дожди

    Гидрометцентр: В Московской области 14 октября пройдут сильные дожди

    Фото: Медиасток.рф

    В нескольких регионах Центрального федерального округа России 14 октября пройдут сильные дожди. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

    Осадки затронут Калужскую, Орловскую, Курскую области. Под Москвой и Тулой ливни начнутся в среду и местами продолжатся в ночь на четверг.

    Температура при этом останется немного выше нормы. Тепло и влагу в центральную Россию принесли воздушные потоки с акваторий Средиземного и Черного морей.

    Осадки прекратятся 16 октября благодаря росту атмосферного давления.

    Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что первый снег может выпасть в Москве уже в конце октября. При этом синоптик и метеоролог Александр Ильин отметил, что на ближайшей неделе в столице ожидается теплая погода.

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