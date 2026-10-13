Психолог Самбурский предупредил, что крик может усилить агрессию и злость
Крик может снять эмоциональное напряжение, но привычка к такой разрядке способна усилить злость. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Москва 24.
По традиции 12 октября в Международный день вопля разочарования нужно громко кричать 30 секунд, выпуская накопленный стресс. Самбурский пояснил, что это может стать формой катарсиса — эмоционального освобождения.
В такой разрядке нередко нуждается сэндвич-поколение: люди, которые одновременно заботятся о детях и пожилых родителях. Они испытывают давление ответственности с обеих сторон.
«Однако включать такой разгрузочный ор в ежедневную рутину я бы не советовал. Потому что человек в итоге приучает себя реагировать криком на каждую неприятность», — предупредил Самбурский.
Психолог посоветовал кричать в удовольствие в компании друзей или коллег, превращая это в повод повеселиться.