Психолог Самбурский предупредил, что крик может усилить агрессию и злость

Крик может снять эмоциональное напряжение, но привычка к такой разрядке способна усилить злость. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Москва 24 .

По традиции 12 октября в Международный день вопля разочарования нужно громко кричать 30 секунд, выпуская накопленный стресс. Самбурский пояснил, что это может стать формой катарсиса — эмоционального освобождения.

В такой разрядке нередко нуждается сэндвич-поколение: люди, которые одновременно заботятся о детях и пожилых родителях. Они испытывают давление ответственности с обеих сторон.

«Однако включать такой разгрузочный ор в ежедневную рутину я бы не советовал. Потому что человек в итоге приучает себя реагировать криком на каждую неприятность», — предупредил Самбурский.

Психолог посоветовал кричать в удовольствие в компании друзей или коллег, превращая это в повод повеселиться.