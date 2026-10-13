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    Психолог Самбурский предупредил, что крик может усилить агрессию и злость

    Крик может снять эмоциональное напряжение, но привычка к такой разрядке способна усилить злость. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Москва 24.

    По традиции 12 октября в Международный день вопля разочарования нужно громко кричать 30 секунд, выпуская накопленный стресс. Самбурский пояснил, что это может стать формой катарсиса — эмоционального освобождения.

    В такой разрядке нередко нуждается сэндвич-поколение: люди, которые одновременно заботятся о детях и пожилых родителях. Они испытывают давление ответственности с обеих сторон.

    «Однако включать такой разгрузочный ор в ежедневную рутину я бы не советовал. Потому что человек в итоге приучает себя реагировать криком на каждую неприятность», — предупредил Самбурский.

    Психолог посоветовал кричать в удовольствие в компании друзей или коллег, превращая это в повод повеселиться.

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