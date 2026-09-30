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    Конференция о краткосрочной аренде прошла в Москве

    На конференции «Объективно» в Москве участники обсудили, как меняется рынок посуточной аренды, каким становится бизнесмен в сфере частного гостеприимства, а также — что должен знать каждый арендодатель в 2026 году.

    Филипп Баулин
    Фото: Филипп Баулин

    Конференция состоялась в четвертый раз. На одной площадке собрались более 600 предпринимателей со всей России, еще тысячи подключились в онлайн-режиме.

    «Здесь очень сильное окружение среди коллег, которые уже давно в бизнесе, у них есть, чему поучиться, также и мне есть, чем поделиться, исходя из своего опыта. Обмен знаниями всегда дает хороший рост», — поделилась бизнесвумен Мария Ткачева.

    пресс-служба «Авито Путешествия»
    Фото: пресс-служба «Авито Путешествия»

    Российский рынок посуточной аренды стабилизируется после периода бурного роста. Сейчас в стране сдается около 700 тысяч объектов. При этом темпы расширения рынка заметно замедлились: за последний год база выросла всего на 7%, хотя годом ранее прирост достигал впечатляющих 25%.

    «Спрос все больше перемещается в сторону профессиональной индустрии. Поэтому мы точно можем сказать, что заниматься этим бизнесом с наскока уже не получится: требуется и расчет PnL, требуется более существенный подход к планированию своего бюджета, своей маржинальности, имеет значение выбор объектов, которые подбираются под конкретный спрос в конкретном регионе», — рассказал коммерческий директор «Авито Путешествий» Владислава Сакина.

    Дмитрий Гаврилов
    Фото: Дмитрий Гаврилов

    Для 80% гостей решающим фактором становится выгода, но не в ущерб сервису и комфорту. На этом фоне в лидеры рынка выходят системные предприниматели, которые управляют несколькими объектами, опираются на аналитику, оптимизируют издержки и контролируют загрузку.

    «Второе место — все, что касается безопасности. Мы хотим знать, как гости, что, когда мы приедем, мы получим ровно то, на что мы договаривались изначально. Поэтому с точки зрения безопасности, мы как площадка, вкладываемся довольно много, мы проверяем все наши объекты, вводим уровни сервиса для наших арендодателей для того, чтобы у гостя не было разрыва между ожиданием и реальностью», — заключила Сакина.

    пресс-служба «Авито Путешествия»
    Фото: пресс-служба «Авито Путешествия»

    Рынок продолжает меняться — его развитие во многом будет зависеть от того, насколько быстро предприниматели смогут адаптироваться к новым запросам туристов.

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