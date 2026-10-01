Сегодня 03:45 Няня для взрослых мужчин: что это за тренд и как он характеризует современное общество Психолог Макарова: популярность «нянь» связана со стрессом у мужчин Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru Эксклюзив

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В Москве набирает популярность необычная услуга — «няня для взрослого мужчины». За 20 тысяч рублей клиент получает объятия, чай, плед и фразы вроде «ты справишься». Но без интима. Почему взрослые состоявшиеся мужчины готовы платить за то, что в норме должна давать семья? И что этот тренд говорит о состоянии общества?

Прайс на заботу В рамках услуги клиентам предлагают объятия, чай, возможность выговориться и на время почувствовать себя ребенком. Встреча продолжается примерно час-полтора, в течение которых няня обещает выслушать мужчину, укрыть его пледом, погладить по голове и помочь расслабиться. Отдельно в описании услуги подчеркивается, что интимные услуги в предложение не входят. Вместо этого клиент может услышать фразы вроде «Ты хороший, ты справишься, ты уже справился, а теперь просто отдохни».

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

Автор одного из подобных объявлений — мать троих детей — утверждает, что ежедневно получает около 100 сообщений от мужчин, которым срочно нужна забота. При этом стоимость одного сеанса составляет 20 тысяч рублей. Формат встреч может быть разным: прогулка в парке, поход в кино или выезд на дом. В последнем случае няня может, например, вместе с клиентом приготовить ужин. Почему это стало трендом Клинический психолог, детский нейропсихолог и педагог Кира Макарова в разговоре с 360.ru объяснила, что популярность такой услуги связана с тяжелым эмоциональным состоянием мужчин в последние годы. По ее словам, тяга к «няне» объясняется природой детства. Теплота и безусловная любовь, с которыми человека принимали в детстве, хранятся в нем всегда и составляют основу его безопасности и благополучия. «Скорее всего, это связано с тем, что сегодня мужчины, собственно, как и все, испытывают жесточайший стресс и депрессивное состояние. Но вся проблема в том, что к психотерапевтам мужчины обращаются редко. По статистике, в 10 раз меньше, чем женщины. Поэтому я думаю, что эти условия, в которых сегодня оказались люди, говорят нам о том, что мужчины хотят преодолеть это состояние и хотя бы таким способом они решают этот вопрос», — объяснила Макарова.

Видео: 360.ru

Психолог подчеркнула, что вместо терапии зачастую мужчины выбирают алкоголь или замыкаются в себе. Напряжение при этом растет, и когда появляется альтернативный способ получить тепло, они им пользуются. Макарова также рассказала, что депрессивное и стрессовое состояние достаточно неплохо лечится в психотерапевтической работе. Однако мужчины, по ее наблюдениям, крайне редко прибегают к такой помощи. Почему мужчина идет к чужой женщине, а не к жене Если у мужчины есть жена, почему он платит чужой женщине за то, что, казалось бы, должна давать семья?

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

Психолог объяснила, что функция супруги — это не роль матери. Ожидание, что жена будет гладить по голове, как мама, подменяет социальные роли и искажает саму природу брака.

Если мы говорим о браках, где существуют гармоничные отношения, [то там] эти вопросы решаются. Когда супруги делятся друг с другом проблемами, когда они могут это обсудить. Помните, счастье — это когда вас понимают. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы, у всех много проблем. И, видимо, не всегда эта ситуация решается в семье. Не с точки зрения того, что жена как мама должна жалеть человека и гладить его по голове. Функция супруги — это другая социальная роль совершенно, это не роль матери. Но взаимопонимание в семье, внимание друг к другу и желание помочь и понять — вот именно это во многом сглаживает подобные ситуации мужчин в том числе. Кира Макарова клинический психолог, детский нейропсихолог и педагог

Обращение к «няне» не обязательно говорит о плохом браке. Оно скорее сигнализирует о дефиците эмпатии в повседневной жизни, который человек не может восполнить в кругу близких. Игры как способ скрыться от реальности Параллельно с появлением моды на «нянь» мужчины все чаще уходят в видеоигры. По некоторым данным, почти половина российских геймеров — 43 миллиона человек — старше 45 лет. Еще заметнее динамика в старших возрастных группах. За год число игроков старше 55 лет выросло втрое, а среди 45–54-летних — вдвое. «Дело ведь уже не в игре. А дело в том, что это некая такая ниша, в которую можно уйти и забыться. Другой подход. Уже не игра сама влечет человека, а именно то, куда можно заглянуть, побыть самим собой и забыться от всех проблем, которые огромным слоем уже, видимо, на психике лежат», — объяснила Макарова.

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

По словам эксперта, игра для такого мужчины — не столько развлечение, сколько убежище. Гейминг и «няня» — две разные двери в одну и ту же комнату, где можно спрятаться от давления реальности. Нереализованность и отсутствие культуры терапии Макарова объяснила, что корень проблемы — в нереализованности людей. По ее словам, если у человека есть любимое дело, оно всегда будет его выручать. «Это говорит нам о том, скорее всего, что люди не реализовываются в жизни. Если у вас есть любимое дело, оно всегда будет вас выручать. И психологи много говорят об этом, что даже эмоциональное выгорание практически не грозит тем, кто занимается любимым делом. Поэтому здесь вопрос скорее в том, что сегодня крайне тяжело, наверное, людям найти себя», — сказала Макарова. Психолог напомнила, что общество давит на человека, и это давление накапливается. В таких условиях люди ищут способы справиться с напряжением, но не всегда выбирают профессиональную помощь. Макарова подчеркнула, что в России нет культуры обращения к психологу. Работа с психотерапевтом в тяжелых жизненных ситуациях не является нормой, особенно для мужчин.

И то, что мы с вами сегодня наблюдаем, говорит нам скорее о том, что психологическая помощь людям нужна, но они не всегда ее берут. В нашем социуме нет такой культуры, когда работа с психологом, психотерапевтом в тяжелых жизненных ситуациях является нормой даже для мужчин. Кира Макарова

Отсутствие культуры терапии усугубляется нерегулируемостью рынка психологических услуг. В Госдуму внесен законопроект об основах регулирования психологической деятельности, который призван оградить россиян от лжепсихологов. А пока мужчины ищут альтернативные способы получить эмоциональную поддержку. Кидалтизм Макарова связала увлечение взрослых мужчин играми и услугами «нянь» с более широким социальным явлением. На вопрос о моде на кидалтов — взрослых, которые сами создают себе инфантильное пространство, — психолог ответила через понятие возрастных задач.

Здесь все дело в том, что на каждом возрастном этапе у нас есть свои задачи, которые должны быть решены. И если по какой-то причине задачи эти не решаются, появляются такие, я бы сказала, отклонения. Это не патология, а просто отклонение и желание избежать, уйти от проблем. Кира Макарова

Термин «кидалт» появился в 1985 году на страницах The New York Times для описания мужчин старше 30 лет, увлеченных мультфильмами и комиксами. Сегодня в США продажи игрушек взрослыми для себя превысили продажи для дошкольников, а доля кидалтов составляет 28,5% всего рынка игрушек.

Фото: Изображение создано с помощью нейросети / 360.ru

Исследователи связывают рост кидалтизма с несколькими факторами. Миллениалы медленнее создают семьи и дольше живут с родителями, сосредотачиваясь на карьере и досуге. Ностальгия и эскапизм становятся ключевыми драйверами: в мире, где взрослость ассоциируется с бесконечными счетами и стрессом, игрушки возвращают во времена беззаботности. Собеседница 360.ru отметила, что психика требует развития и работы над собой. Да, конструктор для взрослого может быть медитацией, но когда игра становится убежищем от реальности, речи о развитии уже не идет. Не просто услуга «Няня для взрослых мужчин» — не просто коммерческая услуга. Это лакмусовая бумажка, которая проявляет несколько слоев одной проблемы. За объявлениями о пледе и чае за 20 тысяч рублей стоят мужская эмоциональная депривация, кризис семейной коммуникации, отсутствие культуры обращения к психологу и рост инфантильных стратегий борьбы со стрессом. Но эта услуга не исправляет ни одну из этих проблем.