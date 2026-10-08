В Грозном открыли бульвар имени отца Кадырова

В Грозном открыли пешеходный бульвар имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин , принявший участие в церемонии.

«Он находится в новом развивающемся районе имени президента России Владимира Владимировича Путина. Здесь создается комфортный квартал с современным жильем, качественной инфраструктурой и городской средой. Все продумано для удобства людей», — подчеркнул он, поблагодарив всех за работу над проектом.

На торжественном мероприятии Хуснуллин также вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный архитектор России» и отметил работу руководителя по развитию территории.

«Все градостроительные проекты республики задумываются и реализуются под его личным контролем», — сказал вице-премьер.

Ранее Кадырову присвоили звание генерала армии. Директор Росгвардии Виктор Золотов по традиции вручил ему краповый берет.