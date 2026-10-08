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    В Грозном открыли бульвар имени отца Кадырова

    Фото: РИА «Новости»

    В Грозном открыли пешеходный бульвар имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, принявший участие в церемонии.

    «Он находится в новом развивающемся районе имени президента России Владимира Владимировича Путина. Здесь создается комфортный квартал с современным жильем, качественной инфраструктурой и городской средой. Все продумано для удобства людей», — подчеркнул он, поблагодарив всех за работу над проектом.

    На торжественном мероприятии Хуснуллин также вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный архитектор России» и отметил работу руководителя по развитию территории.

    «Все градостроительные проекты республики задумываются и реализуются под его личным контролем», — сказал вице-премьер.

    Ранее Кадырову присвоили звание генерала армии. Директор Росгвардии Виктор Золотов по традиции вручил ему краповый берет.

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