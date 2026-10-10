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    Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

    В Москве 10 октября ветер усилится до 17 метров в секунду

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве до конца дня ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупредила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

    Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность во время непогоды. В частности, не следует укрываться под деревьями и оставлять автомобили рядом с ними. Сильный ветер может привести к падению веток и повреждению припаркованных машин.

    Метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин отмечал, что, несмотря на превышение температуры в столице на пять градусов выше нормы, суббота окажется дождливой. Синоптик подчеркивал, что осадки придут в Московский регион еще вечером пятницы.