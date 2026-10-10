Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

В Москве до конца дня ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, предупредила пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность во время непогоды. В частности, не следует укрываться под деревьями и оставлять автомобили рядом с ними. Сильный ветер может привести к падению веток и повреждению припаркованных машин.

Метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин отмечал, что, несмотря на превышение температуры в столице на пять градусов выше нормы, суббота окажется дождливой. Синоптик подчеркивал, что осадки придут в Московский регион еще вечером пятницы.