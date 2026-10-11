Суд изменил приговор фигуранту дела о поставках бронежилетов для Минобороны

Московский городской суд смягчил наказание Вячеславу Портянникову, осужденному по делу о поставках бронежилетов для Минобороны. Вместо семи лет колонии строгого режима ему назначили условное лишение свободы с испытательным сроком четыре года, сообщило РИА «Новости» .

Тушинский суд Москвы вынес первоначальный приговор в июне. Защита обжаловала решение, назвав наказание чрезмерно суровым.

При пересмотре дела Мосгорсуд учел признание вины, раскаяние и активное содействие следствию, возраст осужденного, его государственные награды и хронические заболевания — как у самого Портянникова, так и у его супруги.

Фигуранта освободили из-под стражи, меру пресечения отменили. Остальную часть приговора оставили без изменений.

По версии следствия, фигуранты дела о поставках средств защиты похитили деньги, выделенные по госконтракту, и поставили Минобороны не менее 20 тысяч бронежилетов, не соответствовавших требованиям заказчика.