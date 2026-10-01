В Петербурге разработали проект сейсмостойкого здания

В Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I создали проект сейсмоустойчивого здания, приспособленного для районов, где возможны землетрясения. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава Роспатента Юрий Зубов.

«Инноваторы Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I создали проект сейсмостойкого здания для районов, где возможны землетрясения», — сказал он.

Зубов отметил, что разработка основана на особенной конструкции соединений плит, применении конических пружин и специализированных амортизаторах. Прочность и устойчивость постройки при подземных колебаниях повышаются благодаря уменьшению возможных резонансных явлений.

Ранее журнал Science News со ссылкой на исследование международной команды геофизиков сообщил, что пирамида Хеопса оставалась устойчивой при сейсмической активности за счет разницы в частотах колебаний самой постройки и окружающего грунта.