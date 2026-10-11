360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Аферисты раскрутили схему с оплатой ЖКУ по скидке

    Мошенники стали заманивать россиян скидкой в 15% на поддельные сайты ЖКУ

    Фото: РИА «Новости»

    Злоумышленники запустили новую мошенническую схему, убеждая россиян переходить на поддельные сайты, замаскированные под расчетные центры и сервис ГИС ЖКХ, ради получения скидки в 15% на оплату коммунальных услуг. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

    Аферисты обзванивают потенциальных жертв, убеждая перейти на фишинговый сайт. При этом предлагаемая ими ссылка выглядит как официальная. Так мошенники собирают персональную информацию своих жертв.

    «Ввод личных данных и банковских реквизитов на таком сайте приводит к тому, что деньги со счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек», — уточнили в «Мошеловке».

    Россиянам еще раз напомнили, что услуги ЖКУ следует оплачивать только через банковские мобильные приложения, личный кабинет управляющей компании или официальный сервис ГИС ЖКХ. Не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах, даже если за это пообещали сделать скидку на коммунальные тарифы.

    Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко раскрыл мошенническую схему, где аферисты выдают себя за старших по дому.

    Читайте также

    На Кубани аферисты выманили у пенсионерки 13 млн рублей

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с привлечением в криптовалюту

    У россиянки взломали несуществующую учетную запись ради 6 млн рублей

    В России возобновились зимние схемы мошенничества

    В Москве курьер мошенников спрятал под деревом золото на 8,5 млн рублей

    Изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Ленинградской области полиция задержала двух мужчин, которые ограбили курьера аферистов

    В Москве и Белоруссии задержали 15 участников банды черных риелторов

    Мошенники начали активнее изучать соцсети и привычки своих жертв

    Мошенники придумали схему обмана с сервисом поиска по картинкам

    Психолог Шпагина назвала страх и предвкушение основой мошеннических схем

    В МВД объяснили, какие данные нельзя оставлять в открытом доступе

    Психолог Андрущенко объяснила, почему даже осторожные люди верят мошенникам