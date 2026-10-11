Аферисты раскрутили схему с оплатой ЖКУ по скидке

Злоумышленники запустили новую мошенническую схему, убеждая россиян переходить на поддельные сайты, замаскированные под расчетные центры и сервис ГИС ЖКХ, ради получения скидки в 15% на оплату коммунальных услуг. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты обзванивают потенциальных жертв, убеждая перейти на фишинговый сайт. При этом предлагаемая ими ссылка выглядит как официальная. Так мошенники собирают персональную информацию своих жертв.

«Ввод личных данных и банковских реквизитов на таком сайте приводит к тому, что деньги со счета похищаются, а персональные счета используются в качестве дропперских цепочек», — уточнили в «Мошеловке».

Россиянам еще раз напомнили, что услуги ЖКУ следует оплачивать только через банковские мобильные приложения, личный кабинет управляющей компании или официальный сервис ГИС ЖКХ. Не вводите данные банковских карт на сомнительных сайтах, даже если за это пообещали сделать скидку на коммунальные тарифы.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко раскрыл мошенническую схему, где аферисты выдают себя за старших по дому.